Еврото задържа нивата си спрямо долара в спокойна търговия

Еврото запазва позициите си спрямо щатския долар в междубанковата търговия във Франкфурт тази сутрин, като остава на ниво от 1,1611 долара. Данните показват стабилност на валутната двойка в началото на деня, след като Европейската централна банка определи референтен курс от 1,1596 долара.

Пазарите остават в режим на изчакване на нови икономически сигнали. Инвеститорите следят внимателно както решенията на централните банки, така и геополитическата обстановка.

Спрямо британската лира еврото отстъпва леко с 0,05 на сто до 0,8644 евро. Същевременно единната европейска валута поскъпва с 0,02 на сто спрямо швейцарския франк до 0,9137 евро.

При японската йена еврото също отбелязва ръст от 0,06 на сто до 0,1110. Движенията остават ограничени, което показва относително спокойствие на валутните пазари.

Анализатори отбелязват, че липсата на резки колебания се дължи на балансирани очаквания за икономическото развитие в еврозоната и САЩ. В краткосрочен план валутните пазари вероятно ще останат чувствителни към данни за инфлацията, лихвената политика и глобалните рискове.

