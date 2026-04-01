Еврото тръгна нагоре спрямо долара, но губи позиции другаде

Курсът на еврото спрямо долара леко порасна в сутрешната търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация. Единната валута остава под влияние на глобалната несигурност и колебанията на финансовите пазари.

Инвеститорите следят внимателно сигналите от централните банки и развитието на геополитическата обстановка. Въпреки покачването спрямо долара, движението на еврото остава разнопосочно спрямо другите основни валути.

Еврото прибави 0,3 на сто до 1,1591 долара за едно евро. Европейската централна банка определи вчера следобед референтен курс от 1,1498 долара за евро.

Спрямо другите водещи световни валути еврото поевтинява спрямо британската лира с 0,17 на сто до 0,8722 бр. лири и спрямо швейцарския франк - с 0,31 на сто до 0,9210 шв. франка. В сравнение с японската йена еврото остава без изменение - на ниво 183,42 йени.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com