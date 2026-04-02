Еврото тръгна надолу, доларът печели от напрежението

Курсът на еврото спрямо долара се понижава в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се котира за 1,1528 долара или със 0,53 на сто по-ниско от нивото на затваряне вчера.

Европейската централна банка определи вчера следобед референтен курс от 1,1605 долара за евро.

Спадът на еврото идва на фона на засилената несигурност на международните пазари, свързана със ситуацията в Близкия изток и колебанията при цените на петрола. Инвеститорите търсят по-сигурни активи, което подкрепя долара и оказва натиск върху европейската валута.

Анализатори отбелязват, че при продължаващо напрежение е възможно еврото да остане под натиск и в следващите дни.

