Еврото стабилизира позиции спрямо долара в началото на седмицата

Курсът на еврото спрямо долара се стабилизира в сутрешната търговия в понеделник, показват данни на платформи за валутна търговия. Единната валута се котира за 1,1525 долара, или с 0,08 над нивото на затваряне в петък.

Европейската централна банка определи в четвъртък, преди началото на великденските празници, референтен курс от 1,1525 долара за евро.

Търговията протича спокойно, като пазарната активност остава ограничена заради празничния период в редица държави. Липсата на силни икономически данни в началото на седмицата също допринася за слаби движения на валутните курсове.

Инвеститорите следят внимателно сигналите от централните банки, особено във връзка с бъдещата политика по лихвените проценти. Допълнително влияние оказва и геополитическото напрежение, което поддържа предпазливото поведение на участниците на пазара.

