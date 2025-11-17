Ето в кои коли втора ръка да не монтираме газова уредба

В България монтирането на газова уредба (АГУ) на автомобили втора употреба често изглежда като логичен начин да се намалят разходите за гориво.

Въпреки това, при редица много популярни у нас модели трансформацията към LPG може да се окаже скъпо и рисковано решение: някои двигатели просто не понасят алтернативното гориво и това води до ускорено износване, чести ремонти и значителни разходи.

Причините са предимно технологични и конструктивни. При двигатели, чиито клапани и легла на клапаните са изработени от по-меки материали, горенето на пропан-бутан с по-висока температура ускорява механичното износване. Това е особено видно при определени японски и германски агрегати, които в други отношения са известни с надеждността си.

Примери и проблемни групи:

Toyota (някои VVT-i модели, особено 2000–2010 г.) – по-меки легла на клапаните; след монтаж на АГУ често се налагат чести регулировки (понякога на всеки 15–20 хил. км) или по-сериозни ремонтни интервенции в главата на двигателя.

Honda (някои VTEC мотори) – същият риск при комбиниране на високи обороти и по-високи температури, което може рязко да съкрати живота на главата.

Subaru (Boxer) – монтажът на LPG при опозиционни двигатели е по-скъп и сложен; достъпът до отделните компоненти усложнява работата и повишава цената.

VW / Audi / Skoda (FSI, TFSI, TSI и други двигатели с директно впръскване) – при тези мотори бензиновите инжектори са разположени в горивната камера и се охлаждат от бензина. Работа само на газ без постоянно допръскване може да доведе до прегряване и повреда на инжекторите. Решенията с допръскване правят системата по-скъпа и намаляват икономическия ефект.

Opel и други марки с GDI агрегати – подобни на горните проблеми за двигатели с директно впръскване.

Освен самата конфигурация на двигателя, конструктивни особености на автомобила могат да направят монтажa на АГУ непрактичен:

Ограничено място в багажника или ниско окачване – поставянето на тороидална бутилка на мястото на резервната гума при малки хечбеци или спортни купета може да наложи компромиси или да намали пътния просвет.

Вече съществуващи проблеми с мазането или охлаждането – автомобили, които горят масло или имат слаб термичен мениджмънт, са с повишен риск от сериозни повреди след преоборудване на газ.

От страна на професионални монтажници мнението е същото: адекватната диагностика, изборът на правилен тип система (смесена, с допръскване, или секвенционална с определени настройки) и качествена инсталация са ключови за намаляване на риска.

В България търсенето на автомобили с АГУ е високо, тъй като цените на горивата имат трайно влияние върху разходите за експлоатация. Исторически, някои агрегати са се доказали като подходящи за LPG, но технологичният напредък през последните две десетилетия — в частност разпространението на бензинови двигатели с директно впръскване и сложни механизми за управление на клапаните — е променил картината. Това налага по-внимателен подход при оценката на всеки конкретен автомобил.

Pрепоръки и практични стъпки

Проверете кода на двигателя — преди монтаж изискайте от продавача или сервиза точния код и консултирайте се с независим сервиз, който има опит с вашия модел. Оценка на състоянието — не купувайте автомобил, който гори масло или има сигнални проблеми с охлаждането и компресията. Изберете правилната система за АГУ — при двигатели с директно впръскване често е необходимо допръскване или специализирана инсталация, което оскъпява проекта. Пресметнете икономиката — включете в сметката не само цената на монтажa, но и потенциалните разходи за регулиране на клапани, ремонт на глава или смяна на инжектори. Потърсете мнението на специалист — консултация със сервиз, който има опит с конкретния моторен код, може да ви спести хиляди левове.

Заключение

Монтирането на АГУ не е универсално решение за всички коли. За някои популярни у нас модели трансформацията може да донесе реални икономии, но при другите рискът от скъпи ремонти прави инвестицията нецелесъобразна. Внимателната проверка на кода на двигателя, техническото състояние и изборът на адекватна система са в основата на разумното решение, пише "Блиц".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com