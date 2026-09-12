Всичко за Газова Уредба

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Цената на газа пада с 30 ст.

Цената на газа пада с 30 ст.

От Нова година до края на март "Булгаргаз" ще продава природния газ за 603,14 лв. за 1000 куб. м без акциз и ДДС, реши Държавната комисия за енергийно...

22 декември | 20:35
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Жена загина след взрив в кола

Жена загина след взрив в кола

Сливен. 59-годишна жена от Сливен е намерена мъртва след взрив в нейната кола. Най-вероятно е гръмнала газовата уредба на автомобила, твърдят запознат...

22 декември | 14:11
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