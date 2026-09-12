Ето в кои коли втора ръка да не монтираме газова уредба
Причините са предимно технологични и конструктивни
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Причините са предимно технологични и конструктивни
Огромно задръстване в центъра
Ужасна трагедия на пътя
От Нова година до края на март "Булгаргаз" ще продава природния газ за 603,14 лв. за 1000 куб. м без акциз и ДДС, реши Държавната комисия за енергийно...
Сливен. 59-годишна жена от Сливен е намерена мъртва след взрив в нейната кола. Най-вероятно е гръмнала газовата уредба на автомобила, твърдят запознат...
Хасково. Няколко обекта провери за ден в Хасково Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, съвместно с екипи на „Пожарна безопасност и з...
София. Водачите на автомобили с газови уредби, монтирани преди март догодина, не са задължени да сменят талона и да минават на технически преглед, обя...