Ето кои дизелови коли работят лесно на газ

Преди няколко години идеята за дизел на газ звучеше като шега. Но с появата на модерните системи за двойно впръскване на LPG-Diesel ситуацията се промени. Такива инсталации вече се използват успешно в Полша, Чехия и в още няколко държави, като осигуряват до 30% икономия на гориво, без да се уврежда двигателя.

Принципът е прост: двигателят продължава да работи на дизел, но 20-40% се заменя с газ (пропан или метан). Резултатът е по-малко разходи, по-чисто горене, по-дълъг живот на двигателя. Изданието SUVNews състави рейтинг на 7-те най-добри дизелови автомобила, които без проблеми работят на газ, информира "Аутомедия".

7 дизелови автомобила, които лесно работят на газ:

Volkswagen Passat B7 / B8 2.0 TDI (2012–2020)

BMW 3-Series (E90, F30) 2.0d / 3.0d

Mercedes-Benz E-Class W212 / W213 2.1 CDI / 2.0d

Opel Insignia 2.0 CDTi (2010–2017)

Skoda Superb 2.0 TDI (2015–2020)

Renault Master / Trafic 2.3 dCi (2016–2024)

Toyota Land Cruiser 3.0 D-4D (до 2015)

