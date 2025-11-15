Бюджетът като свинско със зеле

Работодателите бесни, предупреждават за увеличение на сивата икономика

Сметките за бюджета напомнят за онзи стар виц, в който средната заплата се сравнява със свинско със зеле: за едни свинското, за други – зелето. В случая с разчетите на държавата за 2026 г. – тлъста пържола за хората на държавна софра и тежки пости за бизнеса и наетите в частния сектор.

Проекторазчетите за 2026 г. са съобразени с разписаното в закони вдигане на заплатите в определени области от публичния сектор, които и догодина ще продължат да се повишават ударно. В същото време на бизнеса се вменява да вдига минималната работна заплата без това да е обвързано с производителността, както и да плаща по- високи осигуровки. Работодателите твърдят, че дори да са планирали да вдигнат възнагражденията на наетите служители през 2026 г., това няма как да се случи, защото ще трябва да дадат парите на държавата.

В четвъртък правителството на Росен Желязков реши, макар и с омерзение, да внесе проекта на финансовото министерство в Народното събрание. На премиера се наложи да използва похватите на софизма, за да обясни действията на кабинета. "На въпроса дали бюджетът е добър – отговорът е "не". На въпроса дали е лош – всяка социална, политическа или икономическа група би казала "да". Същественият въпрос е дали е възможен друг бюджет? Аз съм сигурен, че няма човек, който да каже, че при тази геополитическа ситуация друг бюджет би бил възможен", отбеляза Желязков. По думите му очакванията към Бюджет 2026 били парадоксални.

"Ако има нещо интересно, което се наблюдава тази година, е тази очаквана несъотносимост на възможности, които могат да се формулират с една дума: очаквания за повече - повече държава, същевременно по-либерална икономика; повече социални разходи, но без промяна в приходите; повече заплати и по-ниско преразпределение; повече инвестиции без промяна на данъчно-осигурителния модел”.

Според Желязков, ако се правят реформи, каквито иска бизнесът – " дали обществото е готово да плати цената на тази болезненост на реформите, защото винаги разходите за едно нещо са за сметка на друго нещо. Затова, сигурен съм, че очакванията за бюджета са по-големи, но надеждите са този бюджет да стабилизира публичните финанси през 2026 г., за да можем да проведем дълго отлаганият разговор", заяви премиерът. "Този бюджет е коалиционен бюджет. Той не е нито ляв, нито десен, нито либерален, нито консервативен. Този бюджет не е бюджет, който създава политики. Това е бюджет, който следва политики, които са създадени в българското законодателство", добави той.

Бойкот и разногласия в Тристранката

За първи път от много години проектът не бе обсъден в Съвета за тристранно сътрудничество, след като работодателските организации отказаха да присъстват на заседанията. "По-добре без нас, отколкото същия пасквил, обсъден в НСТС със социалните партньори. Няма да ставаме съучастници. Идва Видовден – всеки ще отговаря за погрома четворната коалиция и КНСБ”, посочи Васил Велев, като уточни, че говори от собствено име, а не от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

"Още през септември предложихме да започнем консултации, нямаше отговор до миналата седмица, когато ни изпратиха проект, за който в рамките на 24 часа трябваше да предложим отговор”, каза председателят на УС на Българската търговско- промишлена палата (БТПП) Цветан Симеонов. "Краткият отговор на това кога ще седнем на масата на преговорите: тогава, когато ни третират като равноправни социални партньори. Тогава сме готови да седнем на масата с аргументи, цифри и факти да обсъждаме”, добави Симеонов, цитира Нова тв. Представителите на Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) напомнят, че многократно са заявявали, че с текущия проект на държавен бюджет за 2026 г. се отстъпва от ангажиментите на управляващото мнозинство за поддържане на данъчно-осигурителния модел на страната.

Предвиденото увеличаване на осигурителните вноски с 2 процентни пункта води до над 10% ръст в разходите за фонд "Пенсии" и удвояване на данъка върху дивидентите ще доведе до допълнителни разходи за всеки работещ в реалния сектор, за да финансира неефективни разходи в бюджета, включително ново двуцифрено увеличение на заплатите в "Сигурност и отбрана" и "Висше образование".

Всичко това ще наложи бизнесът да поема тежестта на политическия популизъм, което ще затрудни инвестициите, ще забави икономическия растеж и ще увеличи сивата икономика. И в крайна сметка - бюджетните приходи ще се намалят. По тази причина АОБР няма да подкрепи проекта на Закон за бюджета за 2026 г., пише в становището на Асоциацията. Само заради политически решения, касаещи бюджета, от 2021 година насам една заплата от 4000 лева е спаднала на 3768, каза пред bTV изпълнителният директор на българската предприемаческа асоциация (БЕСКО) Добромир Иванов.

В същото време разходите на работодателите за тази сума се повишават от 5425 на 5750 лева. "Буквално парите от джоба ни излитат - само с решения, които касаят бюджета”, посочи Добромир Иванов. Според него срещу хората, чиито доходи са на светло, се води война, а в същото време всичко, което очакват държавата да им даде срещу плащаните данъци, е в ужасно състояние. Иванов подчерта също, че ако разходите за издържане на администрацията през 1999 година са били 38.5%, сега са почти 48%. Бизнесът предлага други бюджетни мерки за освобождаване на ресурс в размер на 3.1 млрд. евро.

Сред тях са съкращаване на трайно незаети бройки в администрацията и въвеждане на лимити за бонусите за държавните служители, бюджетът на съдебната система да остане такъв, какъвто е тази година, да се ореже капиталовата програма. А само от актуализация на данъчните оценки на имотите пресмятат, че ще се генерират над 1 милиард евро.

Синдикатите пък още във вторник обявиха, че ще откликнат на поканата за Тристранен съвет. След срещата им с партия ГЕРБ определиха бюджета като възможен. "30 страници становище имаме. Има 10 неща, които ще похвалим и ще подкрепим, имаме десетина неща, които няма да подкрепим и ще искаме да бъдат решени.

Но това трябва да се случи на масата на диалога в НСТС”, категоричен е главният икономист на КНСБ Любослав Костов. Той упрекнаха бизнеса, че отново поставя под риск приемането на бюджета за догодина. "За 17 години един път им вдигнаха някакъв данък и се разсърдиха на цялата държава. Няма лошо, това е тяхно решение. Но ние ще бъдем там, защото сме отговорни социални партньори. На нас не ни харесват много неща в този бюджет, но нали трябва някак да ги кажем, но не през медиите”, посочи Костов.

За какво държавата ще харчи повече догодина?

Правителството планира следващата година да изхарчи общо 55 млрд. евро, което е с 14.5%, или близо 7 млрд. евро, повече, отколкото очакваното изпълнение през 2025 г. Така преразпределението на ресурси от страната на държавата ще достигне рекордните близо 46% от БВП.

За социалната сфера са предвидени допълнителни 2.76 млрд. евро за социалноосигурителни плащания - включително над 1 млрд. евро повече за пенсии, които ще бъдат осъвременени по швейцарското правило от 1 юли. Още над 1 млрд. евро са заделени за помощи и обезщетения. Предвидено е разходите за персонал в обществения сектор да надхвърлят 13 млрд. евро, като се увеличават със 7.2% спрямо година по-рано. Така те ще достигат 10.9% от БВП, докато през последното десетилетие са били средно под 9%.

Големият ръст е от 2024 г., след като бяха приети автоматични механизми, обвързващи средните възнаграждения в МВР и отбраната със средната заплата. Тези формули ще продължат да действат и сега - всички заплати в бюджетната сфера ще бъдат вдигнати с 5%, а в "някои сектори”, както посочва проектобюджетът – "в съответствие с действащите механизми". Бюджетите на почти всички министерства ще нараснат.

С най-големи, и в същото време значително увеличаващи се средства, са силовите - Министерството на отбраната ще разполага с 2.7 млрд. евро или над 19% повече от тази година, а МВР - с 2.3 млрд. евро, или 9.5% нагоре. Значителен ръст има и при социалното министерство - 2.3 млрд. евро (над 25% ръст), както и при МРРБ, чиито разходи ще скочат с над 43% до 1.5 млрд. Евро.

