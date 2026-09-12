Бюджетът като свинско със зеле
Правителството на Росен Желязков внесе проекта в Народното събрание
Следете всички новини, анализи и коментари за Капиталови Разходи. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Правителството на Росен Желязков внесе проекта в Народното събрание
Работодателите бесни, предупреждават за увеличение на сивата икономика
София. От тези 15 млн. лева, които са отпуснати за капиталови разходи на МЗ за 2014 година, над 8 млн. лева са парите, предвидени за болници с държавн...