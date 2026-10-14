Бюджет 2027: Повече пари за майките и учителите

Бюджетният план за 2027 г. показва визия и амбиция, а заявените мерки не означават замразяване на доходите и увеличаване на дефицита, а стремеж към по-умерена икономическа политика. Това заяви главният икономист на КНСБ доц. Любослав Костов в предаването „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

Той очерта основните промени, предвидени в бюджетната рамка. По думите му майчинските ще бъдат увеличени, заплатите на педагогическите специалисти ще нараснат със 7,5%, а за хоризонтална политика по доходите е заложен ръст от 5%.

„Ще направим подробната оценка, когато излезе самият бюджет, но при всички положения заявките не са лоши“, посочи Костов.

Икономистът коментира и предвидените данъчни промени, сред които най-сериозен обществен дебат предизвиква еднократното облагане на свръхпечалбите в различни сектори – банковия, търговията на дребно и застраховането.

Механизмът предвижда да се анализират печалбите за последните пет години, като към тях се добавят 20% за определяне на референтното равнище на нормална печалба. Ставка от 33% ще се прилага еднократно върху сумите над този праг съгласно съответния регламент на ЕС.

Според Костов мярката е икономически обоснована и е сред най-добрите предложения в бюджетната рамка.

Главният икономист на КНСБ засегна и въпроса за формулата за определяне на минималната работна заплата (МРЗ). Той припомни, че досегашният текст през последните години е водил до увеличение на минималното възнаграждение.

Новият механизъм, разработен през август от социалните партньори, предвижда диапазон, в който долната граница е настоящият размер на минималната заплата, а горната се формира от четири индикатора с равна тежест от по 25%, обясни Костов.