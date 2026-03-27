Български експерт: Трусът е финансов - акции надолу, петролът остава скъп

Цените на акциите се понижиха за втори пореден ден на фона на продължаващия конфликт в Близкия изток, който вече близо месец не демонстрира признаци на отслабване. Паралелно с това петролът също отбеляза спад, като сортът Брент се търгува около 106 долара за барел, след решението на Доналд Тръмп да удължи с 10 дни срока за евентуална ескалация. Въпреки лекото отстъпление, пазарите остават силно напрегнати и зависими от политическите сигнали.

Според финансовия консултант Димитър Калъпов пазарът на петрол продължава да е под сериозно напрежение, въпреки опитите за временно успокояване. Нарастващото военно присъствие в региона и струпването на оръжия поддържат цените над психологическата граница от 100 долара, а ограниченията в корабния трафик през Ормузкия проток допълнително усложняват ситуацията.

„Всеки ден наблюдаваме резки колебания в цената на петрола, в зависимост от изказванията на Тръмп и Иран. В момента няма стабилни тенденции“, заяви Димитър Калъпов.

По думите му 10-дневната отсрочка по-скоро замразява ситуацията, отколкото дава реално решение. Ако се стигне до наземна операция, пазарите могат да реагират с рязък скок на цените. „Пазарите не вярват напълно на обещанията за успокояване, защото напрежението остава високо“, подчерта Калъпов.

Той предупреди и за ефекта върху инвестициите. При ново поскъпване на петрола инфлационният натиск ще се засили, което ще доведе до очаквания за по-високи лихви и ще направи ликвидните активи по-привлекателни.

„Високите цени на петрола увеличават инфлацията, а това прави кеша и депозитите по-привлекателни от златото, което не носи доходност“, обясни Димитър Калъпов.

Така финансовите пазари остават в състояние на висока несигурност, в което всяко политическо развитие може рязко да промени посоката на цените.

