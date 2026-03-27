Обрат на пазарите! Петролът пада, но напрежението остава

Цените на петрола тръгнаха надолу и са напът да отчетат най-рязкото си седмично понижение за последните шест месеца. Причината - сигнали за напредък в преговорите за прекратяване на войната с Иран и временно спиране на атаките срещу енергийната инфраструктура. Въпреки това анализаторите предупреждават, че пазарите остават на ръба на нов шок.

Пазарите реагират на надеждата за мир

По данни на Ройтерс фючърсите на сорта Брент поевтиняват към 08:10 часа българско време с 0,3 на сто до 101,56 долара за барел, а американският лек суров петрол губи 0,46 на сто до 94,05 долара. На седмична база и двата бенчмарка са надолу с около 4,6 на сто, въпреки силното поскъпване в предходната сесия.

Понижението идва след изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, че преговорите с Иран вървят добре. По думите му атаките срещу енергийни съоръжения ще бъдат прекратени за 10 дни - ход, който временно разхлаби напрежението на пазарите.

Рискът не е изчезнал

Въпреки краткото облекчение експертите остават предпазливи. Според Приянка Сачдева от „Филип Нова“ пазарът не се води толкова от политическите изявления, колкото от реалното развитие на конфликта. Всяко ново увреждане на инфраструктурата или нова ескалация може бързо да върне цените нагоре.

Още повече, че военната активност не намалява. САЩ засилват присъствието си в региона и дори обмислят сухопътна операция срещу ключовия петролен терминал на Иран на остров Харг. В същото време Техеран вече отхвърли американско предложение за примирие, определяйки го като „едностранно“.

Истинският мащаб на кризата

Данни на Международната агенция за енергията показват, че войната вече е извадила от пазара около 11 милиона барела петрол дневно. Това прави кризата по-тежка дори от петролните шокове през 70-те години и поставя под огромен натиск глобалния енергиен баланс.

Напрежението се засилва и от Азия, където държавите започват да изчерпват резервите си и да ограничават потреблението - сигнал, че проблемът се разпространява далеч извън зоната на конфликта.

Сценариите - от спад до нов взрив

Според анализатори от „Макуори груп“ при бърза деескалация цените могат да започнат да се понижават през следващите месеци, но ще останат над нивата отпреди конфликта. При продължителна война обаче картината се обръща рязко - възможен е скок до 200 долара за барел.

Така пазарите остават в състояние на нервно очакване - между надеждата за мир и риска от нов енергиен взрив.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com