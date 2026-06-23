България показа в Анкара силата си в СПА и здравния туризъм

България представи в Анкара възможностите си за СПА и здравен туризъм като част от инициативата „БГ ЛЯТО“ и турския вариант на каталога „БГ СПА - Здраве чрез вода“. Заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева акцентира върху минералните води, модерните СПА и медикъл СПА центрове, морето, планините и културното наследство като основа за целогодишни пътувания.

Изданието е подготвено от Българската телеграфна агенция в партньорство с Посолството на Република България в Турция и Българския съюз по балнеология и СПА туризъм. Събитието постави фокус върху турския пазар, където интересът към България расте устойчиво.

Близка дестинация с минерални води и модерни центрове

„България има какво да предложи на турските гости не само като близка и достъпна дестинация, но и като място за качествена почивка, профилактика и грижа за здравето“, заяви проф. Модева.

По думите й страната ни съчетава ресурси, които рядко се намират на едно място - минерални води, СПА и медикъл СПА центрове, Черноморие, планини и богата културна програма. Това позволява на туристите да планират пътувания не само през лятото, а през цялата година.

Точно този сезонен баланс е важен за българския туризъм. Здравният и СПА туризъм не зависи само от плажовете и активните летни месеци. Той може да пълни хотели и курорти и извън най-натоварения сезон, когато посетителите търсят възстановяване, профилактика, балнеолечение и по-спокойна почивка.

128 сертифицирани центъра в един каталог

Модева подчерта, че каталогът „БГ СПА - Здраве чрез вода“ представя 128 сертифицирани СПА, уелнес и медикъл СПА центъра в България. Турското издание има практична цел - да даде на турските граждани ясна и достъпна информация при избора на място за почивка и здравна грижа у нас.

Това е силен инструмент за представяне на България, защото не говори общо за потенциал, а показва конкретна мрежа от сертифицирани обекти. За туристите това означава по-лесен избор, по-голяма сигурност и по-добра ориентация.

Каталогът е важен и за бизнеса. Когато туристическият продукт е представен на езика на пазара, към който се обръща, шансът за реални пътувания е много по-голям. Турските гости получават не само реклама, а подредена информация за места, услуги и възможности.

Турските туристи се увеличават рязко

Заместник-министърът посочи и конкретните резултати. През 2025 г. регистрираните турски туристи в местата за настаняване в България са над 295 000, което е със 61 процента повече спрямо предходната година. Само в началото на 2026 г. броят им вече надхвърля 95 000.

„Тези резултати са ясен знак за доверие“, каза проф. Модева. Според нея турските туристи все по-често избират България заради близостта, качеството на услугите, доброто съотношение между цена и преживяване и възможността да съчетаят почивка, здраве, природа и култура.

Тази тенденция е особено ценна, защото Турция е близък пазар с голям потенциал. Пътуванията са по-лесни, разстоянията са по-кратки, а българските СПА и здравни продукти могат да се превърнат в естествен избор за уикенд, кратка почивка или по-дълъг престой.

Турция като важен пазар за целогодишен туризъм

Събитието в Анкара показва, че България търси по-активно присъствие на турския туристически пазар. Това е логична посока, защото турските туристи могат да пътуват към страната ни не само за море, но и за СПА, планински курорти, културни маршрути, градски туризъм и здравни услуги.

Здравният туризъм има още едно предимство - той се свързва с по-висока добавена стойност. Туристите не търсят само нощувка, а цялостна услуга: процедури, профилактика, лекарски или терапевтичен подход, добра хотелска база, храна, транспорт и допълнителни преживявания.

България има силен аргумент именно в минералните води. Когато този ресурс се представя заедно със сертифицирани центрове и ясна информация, той може да бъде много по-разбираем за чуждестранния турист. Турското издание на каталога прави точно това - превежда българското предимство на езика на конкретния пазар.

Разговор за по-активно сътрудничество

В рамките на посещението проф. Мариела Модева проведе среща с посланика на България в Турция Ангел Чолаков. Двамата обсъдиха възможностите за задълбочаване на двустранното сътрудничество и за по-активно представяне на българския туристически продукт на турския пазар.

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