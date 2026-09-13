България показа в Анкара силата си в СПА и здравния туризъм
Заместник-министър Мариела Модева представи страната ни като близка, достъпна и качествена дестинация за турските туристи през всички сезони
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Заместник-министър Мариела Модева представи страната ни като близка, достъпна и качествена дестинация за турските туристи през всички сезони
Опашките на ГКПП Кулата ще изчезнат като влезем в Шенген
Клиентите на медицински институции ще трябва да сменят някои от приоритетите си
Това заяви министърът на среща с представители на туристическия бранш в Кюстендил
Стотици милиони евро годишно губи страната ни от невъзможността да развива здравен туризъм, при който пациентите да имат възможност да платят лечениет...
Здравният туризъм е неоткрито имане
Хасково. Пациенти от Северен Ирак ще идват на лечебен туризъм у нас. Вече се водят разговори с няколко от българските клиники за приема, съобщи предс...