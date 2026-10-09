Автомобилен производител спира работа в завода си

Автомобилният производител Dacia временно спира производството на два от най-популярните си модела – Duster и Bigster, в завода си в румънския град Миовени. Преустановяването на работата ще продължи четири дни – до 12 октомври включително, съобщават местни медии.

Причината е спадът в поръчките през октомври, който принуждава компанията да намали производствения си капацитет. Дневното производство вече е 1060 автомобила при 1160 през юли, обясни лидерът на синдиката на работниците във фабриката Виорел Унгуряну пред Profit.ro.

По думите му след основния ремонт на завода дневният обем е бил намален с още 100 автомобила. Променен е и работният график – от две смени и половина на две смени и четвърт. Компанията е започнала и трети етап на доброволни съкращения.

Производството и доставчиците са под натиск

Данните на Асоциацията на румънските автомобилни производители показват, че през първите осем месеца на 2026 г. Dacia е произвела малко над 169 000 автомобила в завода в Миовени. За същия период на миналата година производството е достигнало 185 490 коли, съобщава Seenews.

Спадът в поръчките засяга не само работниците на автомобилния производител, но и неговите доставчици. Служители в подразделенията за скоростни кутии и алуминий на Horse Romania, както и екипите по поддръжка, контрол на качеството и логистика, са преустановили работа за три дни през септември заради намалените заявки от основния си клиент, съобщава Profit.ro.

Въпреки затрудненията останалите звена в завода са продължили да работят нормално, а производството на двигатели е запазило обичайните си нива. Въпросът е дали спадът в търсенето няма да доведе до допълнително ограничаване на дейността.

Новите модели се насочват към други заводи

Междувременно местни медии съобщиха, че най-новите модели на Dacia няма да се произвеждат в Румъния. Според информация от Renault новият Spring ще се сглобява в Словения, докато производството на Striker е планирано за завода на компанията в Бурса, Турция.

Промените поставят допълнителни въпроси за бъдещото натоварване на румънския завод и за работните места в автомобилния сектор, който има ключово значение за местната икономика.