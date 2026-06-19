Край! Окончателна присъда за полицайката Симона

Край! Съдът се произнесе окончателно за бившата полицайка Симона Радева, обвинена за укриването на Георги Семерджиев, който през юли 2022 г. прегази с колата си на бул. "Черни връх" в София две млади жени.

Радева е окончателно осъдена на 3 години и 6 месеца лишаване от свобода за лично укривателство на Георги Семерджиев. Решението на Софийски градски съд е окончателно, не подлежи на обжалване или протест.

Наказанието ще бъде изтърпяно ефективно при първоначален общ режим.

Съдът прие, че Радева е действала умишлено и е съзнавала, че с действията си подпомага укриването на извършителя на тежко престъпление. Магистратите са категорични, че тя е разбирала общественоопасния характер на деянието и е предвиждала последиците от него.

Делото срещу Симона Радева бе образувано като отделно производство по време на разследването срещу Георги Семерджиев.

Според събраните доказателства във фаталната нощ тя е занесла стълба до жилищния блок на Семерджиев, за да му помогне да се прибере в апартамента си, след като е избягал от местопроизшествието и е изгубил ключовете си.

Случаят предизвика сериозен обществен отзвук, тъй като постави под въпрос връзките между служители на реда и лица с криминално минало. Последваха проверки в системата на МВР, а Радева беше дисциплинарно уволнена заради установени нарушения на етичните правила и нерегламентирани контакти.

През февруари 2024 година по делото бяха разпитани редица свидетели, включително и самият Георги Семерджиев, който междувременно изтърпява 20-годишна присъда за пет престъпления, сред които причиняване на смърт след употреба на наркотици и управление с фалшива шофьорска книжка.

На първа инстанция Софийският районен съд наложи на Радева наказание от пет години затвор. След обжалването Софийският градски съд намали присъдата на 3 години и 6 месеца, но потвърди вината ѝ.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com