Йотова гласува за бързо правителство и край на пазарлъците

Президентът Илияна Йотова упражни правото си на глас с машина в София и отправи силно послание за бързи политически решения и край на институционалната нестабилност. Тя подчерта, че страната се нуждае от работещ парламент и ефективно правителство, което да реагира незабавно на натрупаните проблеми.

По думите й продължителното политическо безвремие вече дава тежки отражения върху икономиката и социалната система. Йотова призова за висока избирателна активност като ключ към излизане от кризата.

„Гласувах, за да има скоро работещо Народно събрание, да бъде избрано бързо неговото ръководство, да не сме свидетели отново на пазарлъци и бавене, както беше в предишните пъти, да има бързо и силно правителство, защото проблемите не чакат“, заяви тя пред медиите след вота.

Според нея страната спешно се нуждае от редовен бюджет. „Час по-скоро трябва да има нормален, работещ бюджет, защото цели системи буксуват“, подчерта Йотова.

Тя акцентира и върху социалната цена на политическата нестабилност. „Трябва да помислим за доходите на най-слабите. Гласувах освен за икономически развита, високотехнологична България и за грижа за най-уязвимите хора. Цялото това безвремие се отрази най-зле на тях. Едвам свързват двата края“, каза тя, като добави, че впечатленията й идват от срещи из страната през последните две години.

Йотова постави и външнополитически акцент, като подчерта нуждата от силен глас на България в Европа. „Трябва да направим така, че правителството да бъде със силен и влиятелен глас сред европейските ни партньори. Ситуациите в международен план са деликатни. Трябва да изплуваме от тази криза заедно“, заяви тя.

По отношение на институционалния процес тя отбеляза: „Народното събрание ще трябва първо да се конституира, а аз ще бъда негов гост, ако ме поканят. Още по-бързо ще се опитам да започна създаването на мандатите.“

Йотова изрази очакване за висока избирателна активност. „Нека всеки да направи своя избор, но да покажем, че сме граждани и не ни е все едно как ще живеем“, призова тя.

По темата за изборния процес и контрола върху купения вот тя беше предпазлива: „Оценката ще бъде направена след изборите. Действително се положиха усилия, но схеми, градени десетки години, трудно се разрушават за месец“.

Йотова коментира и кратък технически проблем при гласуването си. „Хартията беше заяла, но всичко стана за секунди. Винаги съм имала доверие в машинния вот“, каза тя и добави, че не вижда умисъл в техническите затруднения. „Това е техника, не смятам, че става въпрос за нещо друго.“

