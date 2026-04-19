Страшен скандал в Бургас. Член на секция отвори кутията

Страшен скандал разтърси една от изборните секции в Бургас. Член на избирателната комисия отвори кутията с разписките от машинното гласуване.

ПП ГЕРБ – Бургас подаде нов сигнал до Районната избирателна комисия (РИК) – Бургас за сериозно нарушение на изборния процес в СИК 02-04-00-020, разположена в ОУ „П. Р. Славейков“ в гр. Бургас.

Става въпрос за член на секционната комисия – Георги Ангелов, който е отворил запечатаната кутия с подадения до момента машинен вот в нарушение на установените правила. Действието е предизвикало незабавна реакция от останалите членове на комисията.

По информация от място, след направените забележки, случаят е ескалирал. Ангелов е проявил агресивно поведение – повишил е тон, използвал е обидни и нецензурни изрази и е създал напрежение в изборното помещение, след което е напуснал комисията, пише Флагман.

От ПП ГЕРБ – Бургас определят случилото се като недопустимо и подчертават, че подобни действия подкопават доверието в изборния процес и поставят под съмнение неговата прозрачност и законосъобразност.

В сигнала до РИК – Бургас се настоява за незабавна проверка и предприемане на всички необходими действия съгласно закона.

