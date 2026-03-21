Скандалът трещи! МВР призна за нощната визита на Демерджиев

Скандалът с нощната визита на кандидат-депутата от "Прогресивна България" на Румен Радев - Иван Демерджиев, в МВР расте с всяка изминала минута. МВР си призна, че бившият вътрешен министър е влязъл в 22,25 часа в петък вечерта и си е тръгнал в 22,55 минути. Скандалната визита предизвика лавина от коментари, че схемата на ПП-ДБ за избори с "наше МВР" се реализира по най-брутален начин. МВР се опита да се измъкне, твърдейки, че е провело разпит на Демерджиев.

Във връзка с публикации в някои медии относно посещение на кандидата за народен представител Иван Демерджиев вечерта на 20 март в ГДНП, уточняваме: На 19 март в ГД "Национална полиция" е постъпила прокурорска преписка с разпореждане за извършване на проверка и снемане на сведения по сигнал, постъпил в Софийска градска прокуратура. Срокът за приключването й е фиксиран от наблюдаващия прокурор на 48 часа, се казва в официално съобщение на ведомството на Емил Дечев.

След като е призован по телефона и е уточнил кога ще има възможност да се яви, кандидатът за народен представител Иван Демерджиев е влязъл в сградата на ГДНП в 22.25 часа и я е напуснал в 22.55 часа на 20 март, което е отразено в дневника за пропускателния режим в главната дирекция, заявява още МВР.

Съгласно нормативната уредба, режимът на работа в МВР е непрекъсваем - 24 часа има дежурни служители, казват още хората на Дечев.

"Стандарт" припомня, че Демерджиев бе изловен от екип на агенция ПИК да влиза в ГДНП по тъмна доба, веднага след участието си в "Панорама". Това е нарушение на закона, скочи Даниел Митов. България има право да знае дали МВР е превърнато в предизборен щаб, възмути се и ще един бивш вътрешен министър - Младен Маринов.

