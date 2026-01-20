Радев с ключов ход! Депозира оставката си пред КС

Румен Радев ще депозира днес оставката си като президент пред Конституционния съд. Държавният глава обяви новината вчера в обръщение към народа в деня, в който се навършват точно 4 години от полагането на клетвата му за втория мандат. Това се случи в 19 часа в Гербова зала на "Дондуков" 2.

"Днес за последен път се обръщам към вас като президент на нашата България. Бих желал на първо място да поискам прошка. Времето подложи вашето доверие на изпитание, затова ви благодаря за търпението. Отчитам свои грешки, съзнавам какво не успях да свърша. Но тъкмо вярата ми, че ще го постигнем, е един от основните мотиви за моето решение", каза Радев.

В обръщението си Румен Радев даде заявка за участие в предсрочните избори с думите, че се кани да промени статуквото. Оставката на президента ще стане факт, след като тя бъде констатирана от КС. Според Конституцията при оставка на президента, длъжността заема вицепрезидентът и остава на поста до края на мандата. Това ще стане след като Илияна Йотова положи клетва пред парламента.

Какво следва

Според член 97 на Конституцията една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е подаването на оставка пред Конституционния съд. След подадена от президента оставка, пълномощията му се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства. Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата.

Румен Радев е петият демократично избран президент на Република България. Той е избран за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. е преизбран за втори мандат. В периода 2014 – 2016 г. Румен Радев е командир на Военновъздушните сили на България.

До този момент няма случай на подадена оставка от президент на България.

