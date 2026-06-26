Радев се срещна с патриарха. Общата мисия

Българската държава и Българската православна църква споделят обща мисия за духовното здраве на нашия народ. Това заяви министър-председателят Румен Радев на среща с патриарх Даниил и представители на Светия синод на Българската православна църква в Синодалната палата в София. По време на срещата премиерът подчерта, че в исторически план Българската православна църква винаги е била стожер на националната памет, култура, история и традиции и нейната роля е все така значима, в свят раздиран от морална криза и изкуствено насаждан нихилизъм. Патриарх Даниил открои значимата роля на Румен Радев като държавен глава за добрия диалог с БПЦ и му пожела и служението му като български министър-председател да бъде народополезно и душеспасително.

Съхраняването на единството на Българската православна църква е приоритет, защото олицетворява духовното единството на народа ни, посочи премиерът Радев и открои нейния значим принос в обществения живот. Във връзка с това бяха обсъдени въпросите, свързани с въвеждането на учебен предмет „Добродетели и религии“ в образователната програма в страната, с необходимостта от подготовка на достатъчно на брой преподаватели и със съдържанието на учебния материал. Патриарх Даниил подчерта, че са показателни добрите резултати в училищата, където този предмет вече е въведен като свободно избираем.

По време на срещата бяха обсъдени и въпроси за съвместното действие на държавните институции и на Българската православна църква в тяхната обща задача за съхраняване и развитие на връзките с българските общности зад граница.

Негово Светейшество патриарх Даниил подари на премиера Румен Радев икона на Спасителя с пожелание винаги да има Божията помощ и подкрепа в трудната си работа.

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