Радев надъхва привърженици във Фейсбук

Президентът Румен Радев заяви „Готови сме, можем и ще успеем!“ в публикация във Фейсбук, придружена със снимки от двата си президентски мандата, в които е заедно с вицепрезидента Илияна Йотова.

В посланието си държавният глава изрази благодарност към всички, които са подкрепяли усилията на президентската институция да защитава държавността и обществения интерес през деветата година от мандата.

Радев посочва, че през 2025 г. българските граждани са заявили „непримирима воля за промяна“, водени от убеждението, че страната заслужава достоен живот, справедливост, прозрачни институции и политици, които чуват гласа на народа. „Нека съхраним тази воля и да я претворим в дела“, пише още президентът.

По-рано Румен Радев обяви, че подава оставка като президент на 19 януари, като се очаква в петък Конституционният съд да заседава по подадената оставка.

