Радев е в ръцете на тази жена !

След като президентът Румен Радев депозира своята оставка, погледите се насочиха към сградата на бул. „Дондуков” 1, но не в президентството, а към Конституционния съд (КС).

Там вече е образувано конституционно дело №3/2026 г., а за докладчик по него е определена председателката на съда – съдия Павлина Панова.

Коя е жената, която трябва да констатира предсрочното прекратяване на пълномощията на държавния глава?

Павлина Панова не е просто поредният юрист в състава на КС. Тя е фигура на историческите прецеденти – тя е първата жена, избрана за председател на Конституционния съд в неговата история. С мандат, който продължава до 2027 г., тя се ползва с изключителен авторитет в юридическите среди, преминавайки през всички стъпала на съдебната система.

Родена в Грамада, Панова завършва право в Софийския университет през 1992 г. Кариерата ѝ започва като прокурор, но бързо преминава в съдийската професия, където извървява пътя от Софийския районен съд до Върховния касационен съд (ВКС).

През 2014 г. името ѝ беше в центъра на общественото внимание като основен кандидат за председател на ВКС, но тогавашният Висш съдебен съвет избра Лозан Панов. Четири години по-късно нейните колеги – върховните съдии – я избраха за член на Конституционния съд, а през 2021 г. тя застана начело на институцията.

Юрист от европейски мащаб

Освен като наказателен съдия с огромен опит, Панова е и експерт по право на Европейския съюз. Тя е била съдия ad hoc в Европейския съд по правата на човека в Страсбург – факт, който подсказва, че процедурата по оставката на президента ще бъде водена при стриктно спазване на международните стандарти и духа на закона.

Каква е нейната роля сега?

Панова, в ролята си на докладчик, ще подготви решението, с което Конституционният съд официално установява, че президентът е подал оставка. Това не е акт на „уволнение“, а юридическо оформяне на волята на Румен Радев, което отваря пътя на Илияна Йотова към поста на държавен глава.

Процедурата: Какво следва в Конституционния съд?

След образуването на делото и определянето на съдия Павлина Панова за докладчик, машината на основния закон задвижва механизъм, който досега не е бил прилаган в българската история. Ето как изглежда пътят на оставката:

Проверка на автентичността: Първата задача на докладчика е да потвърди, че волята на президента е изразена лично, доброволно и в съответствие с изискванията на чл. 97 от Конституцията.

Доклад и произнасяне: Съдия Панова изготвя проект на решение. Тъй като става въпрос за оставка (а не за импийчмънт), процедурата е по-скоро формална и констативна. Конституционният съд не „гласува“ дали приема оставката, а само установява обстоятелствата за прекратяване на пълномощията.

Срокове: Законът за Конституционния съд не поставя фиксиран срок за това конкретно дело, но предвид държавната важност и политическата ситуация, се очаква съдът да се произнесе в рамките на няколко работни дни.

Решението: КС излиза с решение, с което установява прекратяването на мандата на Румен Радев. В момента, в който решението бъде обявено, вицепрезидентът Илияна Йотова поема функциите на държавен глава до края на мандата.

