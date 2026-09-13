Всичко за Павлина Панова

Следете всички новини, анализи и коментари за Павлина Панова. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Политика Правосъдие
Нежните лица на Темида

Нежните лица на Темида

За първи път надпреварата за избор на председател на Върховния касационен съд е толкова равностойна. Кандидатите за поста са доказани професионалисти,...

26 септември | 6:00
0 коментара
13154