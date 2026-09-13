Проговори жената, в чиито ръце е съдбата на Радев
Коментар на председателя на съда Павлина Панова
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Коментар на председателя на съда Павлина Панова
От нея зависи оставката му
Изявлението на Павлина Панова бе излъчено по БНТ
Павлина Панова наследява на поста Борис Велчев
Вотът продължи над 8 часа, очаква се указът на президента Съдия Лозан Панов бе избран за председател на Върховния касационен съд. Кандидатът успя да...
София. Днес ще бъде избран председател на Върховен касационен съд (ВКС). Изслушване на кандидатите Павлина Панова и Лозан Панов и вземане на окончате...
Законодателни промени, които да прекратят възможността осъдените да не изтърпяват ефективно наказанията си, поискаха двамата кандидати за председател...
София. Докладът на Европейската комисия по Механизма за сътрудничество и оценка не би трябвало да повлияе на избора на председател на Върховния касаци...
София. "Силно се надявам да няма предрешеност на избора", каза съдия Павлина Панова, кандидат за председател на Върховния касационен съд (ВКС) след из...
София. Двамата кандидати за председател на Върховния касационен съд - Павлина Панова и Лозан Панов, ще бъдат изслушани от Етичната комисия на Висшия с...
Две кандидатури за председател на Върховния касационен съд бяха издигнати днес на заседанието на Висшия съдебен съвет. Първата е на съдия Павлина Пано...
За първи път надпреварата за избор на председател на Върховния касационен съд е толкова равностойна. Кандидатите за поста са доказани професионалисти,...
Състезанието за ключовия пост в съдебната система ще се реши след вота София. Висшият съдебен съвет не успя да излъчи председател на Върховния касаци...
София. Висшият съдебен съвет ще изслуша двамата кандидати за председател на Върховния касацинен съд - Павлина Панова и Таня Райковска. Двете съдийки,...
В деловодството на Висшия съдебен съвет са постъпили две предложения за председател на Върховния касационен съд. Всяко от предложенията е подкрепено...