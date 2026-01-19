"Промяната" побърза да начертае червени линии пред Радев

Слизането на Румен Радев на партийната арена по никакъв начин не променя приоритетите на коалицията "Продължаваме промяната -Демократична България". Румен Радев от утре става участник на партийната арена, политическите състезания между всички ни ще започнат и ще видим как ще приключат.

Това заяви съпредседателката на парламентарната група на ПП-ДБ Надежда Йорданова, минути след като Румен Радев обяви, че утре ще депозира оставката си като президент пред Конституционния съд.

Йорданова бе категорична, че ПП-ДБ е, и ще продължава да бъде проевропейска политическа сила, която работи за "разграждането на модела Борисов-Пеевски и завладяната държава".

"Отстояваме силна България в силна Европа, с изцяло проевропейски път. Така че всеки, който има желание и всеки, който може да разговаря с нас, първо трябва да се определи по тези два репера: анти-модела Борисов-Пеевски и проевропейска България", заяви тя.

"Нашите позиции са ясни, предстои Румен Радев да заяви своите. След като са ясни, можем да говорим (за сътрудничество помежду им - б.р.)", каза още депутатката от ПП-ДБ в парламента.

