Доц. Борислав Цеков обясни какво се случва след оставката на Радев

Вицепрезидентът Илияна Йотова ще довърши мандата като държавен глава. Нейният пост остава вакантен. Тя ще изпълнява абсолютно всички функции на "Дондуков" 2. Това заяви топ конституционалистът доц. д-р Борислав Цеков, съсобственик на "Галъп", в интервю за БНТ, минути след като президентът Румен Радев обяви, че утре подава оставка пред Конституционния съд, за да участва на изборите със свой политически проект.

Конституционният съд няма никакви основания да не уважи оставката на Радев, подчерта експертът.

Илияна Йотова трябва да направи консултации с партиите в парламента, а след това и срещи с потенциалните кандидати за служебен премиер, обясни Цеков. Той допусна, че ако всички от т.нар. "домова книга" откажат премиерския пост, кабинетът "Желязков", което в момента работи в оставка, ще продължи да управлява.

Доц. Цеков обаче е категоричен, че това е лош вариант, защото правителството е политически оцветено и няма да даде нужните гаранции за честност на вота.

