Пробив по случая „Ива Михайлова“. Български лекари ще я прегледат

Български лекари ще бъдат допуснати да прегледат Ива Михайлова, която се нуждае от лечение след претърпяна катастрофа. За положителното развитие по случая беше съобщено в Народното събрание. След месеци на тревога и настояване от българска страна властите в Република Северна Македония са дали съгласие за участие на наши медици, като очакването е прегледът да бъде организиран възможно най-бързо.

Тази възможност трябва да бъде използвана незабавно

Новината беше съобщена от парламентарната трибуна от Иван Големанов от „Прогресивна България“. „След месеци на тревога най-после има положителна стъпка от страна на властите в Северна Македония. Приветстваме съгласието за участие на български лекари и очакваме то бързо да се превърне в реален преглед и необходимото лечение“, заяви той.

Големанов подчерта, че не бива да се допуска ново забавяне. „Тази възможност трябва да бъде използвана незабавно. Нека Ива получи пълноценна защита и справедлив процес“, каза депутатът.

Случаят стигна и до европейско ниво

Казусът с Ива Михайлова вече беше поставен и в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Българската страна настоява за гарантиране на необходимата медицинска помощ и за защита на правата й.

Разрешението български лекари да извършат прегледа е първата конкретна положителна стъпка след продължителните усилия по случая.

Външният министър поставя въпроса пред Скопие

Темата ще бъде поставена и от министъра на външните работи Велислава Петрова на срещата й с външния министър на Република Северна Македония Тимчо Муцунски.

Петрова заяви преди Международната министерска конференция по Коридор 8, че срещата е поискана от северномакедонската страна и България я е приела.

„Ще се радвам да разбера темите, по които иска да разговаряме. Предполагам, че ще бъде европейската интеграция. Там имаме много ясна позиция. Надявам се да чуя желание за напредък от тяхна страна“, заяви тя.

Министърът беше категорична, че случаят с Ива Михайлова също ще бъде част от разговора. „Ще поставя въпроса за Ива Михайлова и се надявам да има готовност за съдействие от тяхна страна“, каза Петрова.

Очаква се реален преглед и лечение

След даденото съгласие следващата важна стъпка е българските медици действително да получат достъп до Ива и да направят необходимата оценка на състоянието й.

От българска страна очакването е постигнатото съгласие да не остане само на политическо ниво, а да бъде последвано от конкретни действия, така че Ива Михайлова да получи навреме необходимата медицинска помощ.