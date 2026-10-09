Пробив по случая „Ива Михайлова“. Български лекари ще я прегледат
След месеци на настояване властите в Северна Македония са дали съгласие за медицински екип от България
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След месеци на настояване властите в Северна Македония са дали съгласие за медицински екип от България
29-годишна бременна с близнаци в критично животозастрашаващо състояние беше спасена благодарение на лекарите от Националната кардиологична болница и С...
София. Български лекари постигнаха сериозен световен принос в областта на медицината. Екип от лекари откри нова болест, покосяваща мускулите. Заболява...