Важно от Петър Витанов за бюджета и дроновете

„Най-важното за нас е благоденствието на хората, а не благоразположението на едрия бизнес.“ Това заяви председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ Петър Витанов в предаването „Лице в лице“ по bTV.

Коментарът му е по повод обявените от премиера Румен Радев основни параметри на бюджета за следващата година. Сред предвидените мерки е еднократно облагане на свръхпечалбите в сектори като банковия, застрахователния, телекомуникационния и търговските вериги.

Витанов уточни, че предложението на Министерството на финансите все още не е обсъждано на ниво парламентарна група, но лично той го подкрепя. Според Витанов печалбите на банките са се увеличили значително през последните години, а банковите такси в България са несравнимо по-високи от тези в редица европейски държави.

„Аз съм бил евродепутат, оперирал съм с белгийска банка. Таксите в българските банки са абсолютно несравними с тези в Европа – много пъти по-високи. Не може да имате 10 лева за превод“, коментира той.

По думите му предложеното облагане ще засегне само печалбата над определен праг, изчислен спрямо средните резултати за предходните пет години.

„Аз лично подкрепям такъв тип мярка и тя работи в няколко европейски държави“, заяви Витанов.

Той защити и намерението за поетапно актуализиране на данъчните оценки на имотите, въпреки че това може да доведе до по-високи разходи при сделки.

Според него оценките не са променяни от около 20 години, докато пазарните цени на недвижимите имоти са нараснали значително.

„Да, няма да е приятно вероятно да са по-високи такси, но в крайна сметка това е много по-справедливо“, посочи депутатът.

Витанов отхвърли твърденията, че следващият бюджет ще доведе до замразяване на доходите.

Той посочи обявените намерения за увеличение на възнагражденията в бюджетния сектор с 5%, на учителските заплати със 7,5% и на пенсиите с 8%.

Предвиждат се още по-високи стипендии, обезщетения за деца с увреждания и данъчни облекчения за семейства с деца.

По думите му правителството се стреми да свие бюджетния дефицит под 3%, като същевременно ограничи новия дълг.

„Пречупваме тенденцията за свръхдефицит, от една страна, и вдигаме доходите на българските граждани, от друга“, заяви председателят на парламентарната група.

Той обаче не посочи конкретна сума за планирания нов държавен дълг, тъй като окончателните параметри на бюджета все още предстои да бъдат представени.

Петър Витанов обясни, че страната ни не се е включила по-рано в един от механизмите за противодействие на дронове поради липса на яснота за финансовите ангажименти.

„Сега вече има яснота, тъй като ние сме направили постъпки. Оказва се, че сумата е относително пренебрежима от гледна точка на бюджета – няколко стотин хиляди евро годишно. Затова ще се включим в нея“, заяви той.

Според Витанов България участва в общите отбранителни инициативи с партньорите си от Европейския съюз и НАТО.

Председателят на парламентарната група на „Прогресивна България“ коментира и критиките към реакцията на правителството след атаките с дронове срещу търговски кораби край българското крайбрежие.

Той обясни, че властите не са посочили категорично Русия като извършител след първите инциденти заради липсата на неоспорими доказателства.

„Логиката предполагаше, че става дума за руски удари. Но когато говориш от името на държавата, не можеш да боравиш само с предположения. Затова чакахме неоспоримите доказателства“, заяви Витанов.

Според него след последните атаки вероятността Украйна да е поразила собствените си кораби е значително по-малка.

„Въпреки че няма преки доказателства, много по-малко вероятно е Украйна да удря собствените си кораби. И затова последва този дипломатически демарш спрямо посланика на Руската федерация“, посочи той.

Витанов предупреди, че войната все по-осезаемо засяга и трети държави чрез ударите срещу търговското корабоплаване.

По думите му България трябва да работи с Румъния и Турция за гарантиране на безопасни морски маршрути, включително чрез обсъждане на отделни коридори за корабоплаване.