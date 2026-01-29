Политика

Пеевски се срещна с младежи от област Плевен

Младите хора изразиха подкрепата си за политиката на ДПС

29 яну 26 | 13:12
341
Фатме Мустафова

Лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО Делян Пеевски се срещна с младежи от област Плевен, посетиха Парламента и разгледаха експозицията в Музея на Сглобката, разположен в кабинет 222А в Народното събрание.

Младите хора изразиха подкрепата си за политиката на ДПС и лидерът Делян Пеевски, а той ги увери, че бъдещето на младите хора и това да останат в България и да се реализират тук е главен приоритет за ДПС.

Автор Фатме Мустафова

анонимен
преди 51 минути

в плевенско няма турци това са младежи от махалите които не знае бълг език и не може да чете и пише няма да гласува

