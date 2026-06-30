Пеевски поиска пълната сметка на НСО. Колко струва охраната на всички от 2013 г. досега

Лидерът на ДПС Делян Пеевски настоя за пълно отваряне на сметката за държавната охрана. Той ще изпрати искане до началника на НСО генерал-майор Емил Тонев по Закона за достъп до обществена информация.

Пеевски държи да бъдат посочени всички лица, охранявани от службата от 2013 г. досега, както и всички разходи за осигуряването на тази охрана. При отказ той ще се обърне към Административния съд.

„Информацията ще отговори на големия обществен и медиен интерес за реда и продължителността на предоставяната охрана от НСО на лица, заемащи или заемали висши публични длъжности, както и към начина, по който се разходва публичен финансов ресурс за осъществяване на такава охрана“, казва лидерът на ДПС.

НСО под натиск за пълна прозрачност

Искането на Пеевски разширява темата отвъд неговата собствена охрана. Вместо спорът да остане около едно име, той поставя въпроса за всички лица, заемали или заемащи висши публични длъжности, които са ползвали режим на охрана от НСО през последните 13 години.

Целта е да стане ясно не само кой е бил охраняван, но и колко дълго, при какъв режим и срещу какъв публичен разход. Така темата влиза в най-чувствителната си част - не политическият шум около гардовете, а реалната цена, плащана от бюджета.

Съдът вече е част от битката

Пеевски ще се позове на Закона за достъп до обществена информация. Ако началникът на НСО откаже да предостави данните, лидерът на ДПС ще търси отговор през Административния съд.

Темата вече има съдебна следа. През май съдът нареди НСО да отговори какви разходи са направени за охраната на Пеевски за първите 10 месеца на 2025 г., включително за заплати, бонуси, командировки и извънреден труд. ДПС по-късно заяви, че разходите за охраната му са малко над 220 000 лева за 10 месеца.

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