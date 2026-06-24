ДПС обяви: Партията е в отлично политическо здраве и остава незаобиколим фактор

ДПС е в отлично политическо здраве и остава незаобиколим фактор в българската политика. Това обяви партията в специална своя позиция, публикувана на фейсбук страницата й.

В позицията се казва:

Олигархичните медии, свързани с кръга “Капитал” на Иво Прокопиев дирижирано тиражират фейк новини за хора “напускащи”, “отцепващи се” или нещо подобно от ДПС.

От 265 общински съвета в страната, в които ДПС има близо 800 общински съветници, кампанията “открийте отцепниците” придобива водевилен характер, защото:

Първо - публикациите са откровен фейк, тъй като или не включват конкретни хора, а абстрактни формации или се визират хора, които или нямат нищо общо с ДПС или не са част от партията от години.

Второ - при толкова сериозни теми и проблеми на национално ниво, за които се очаква висока журналистическа чувствителност, заниманията с целостта и политическото здраве на ДПС са знак за едно - че ДПС е в отлично политическо здраве, с добре работеща имунна система, а с единството си ДПС продължава да е незаобиколим фактор в българската политика.

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