Калин Стоянов към Демерджиев: Свали розовите очила

Вътрешният министър Иван Демерджиев трябва да „свали розовите очила“ и да спре с говоренето, в което нищо не казва. Това заяви депутатът от ДПС и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов в остра позиция за състоянието на МВР.

По думите му близо два месеца след като Демерджиев пое еднолично ведомството, реалността в страната е тревожна - тежки катастрофи, наркотици, убийства, наводнения и институционално мълчание по ключови случаи. Стоянов обвини министъра, че вместо да показва резултати, се движи между брифинги, клипове, показни акции и политически внушения.

„Задълженията на МВР не свършват с Васил Михайлов“

Според Калин Стоянов вътрешният министър трябва да разбере, че отговорностите на МВР не започват и не приключват със задържането на Васил Михайлов - известен като „прокурорския син“.

Той добавя към критиките си и действията срещу областен кмет, членове, симпатизанти и активисти на опозиционна партия, които определя като провокации, демонстрация на сила и полицейска репресия.

В предишен спор между двамата Стоянов вече обяви, че е подал сигнал срещу Демерджиев за предполагаем натиск и злоупотреба с влияние, а Демерджиев отговори, че ще защити името си и ще подаде сигнал за набеждаване.

Катастрофи, деца и въпроси без отговор

Най-тежката част от позицията на Стоянов е свързана с пътната безопасност. Той посочва, че през последните седмици България е свидетел на изключително тежки катастрофи и значително увеличение на броя на жертвите по пътищата спрямо същия период на предходната година.

Като пример той дава случай, при който според него членове на бандитски формирования, движещи се със скорост над 150 км/ч със скъпи автомобили, са убили четирима души и са ранили тежко още няколко.

Стоянов отделя специално внимание и на трагедията на автомагистрала „Тракия“, при която камион навлезе в насрещното движение и уби мъж и две деца. Двете момчета, по думите му, са гонили мечтата си да станат футболисти и „завинаги останаха на 9 години“.

„Ювелирни акции“, докато по пътищата загиват деца

Депутатът от ДПС атакува МВР и заради публичното представяне на полицейски акции. По думите му, докато ведомството е прожектирало кадри от дронове за придвижване на служители на ОДМВР - Варна към „ювелирна“ акция в район „Приморски“, в страната отново е станал тежък инцидент.

Той визира катастрофата, при която лек автомобил, управляван от млад шофьор, е връхлетял върху мотор и са загинали 17-годишно момче и 16-годишно момиче.

Стоянов отдава почит на всички загинали и изказва съболезнования на близките им. В същото време поставя въпроса какво точно прави МВР, когато трагедиите следват една след друга, а публичният фокус остава върху демонстрационни операции.

Фентанил, убийства и престъпност посред бял ден

В позицията си Калин Стоянов свързва критиките към Демерджиев и със случаи на тежка криминална престъпност. Той припомня смъртта на 17-годишно момиче след „купон със наркотици“, поръчани по интернет и доставени на адрес.

Стоянов говори и за ситуации, при които млади мъже се колят и стрелят посред бял ден на български плаж, както и за тройно убийство на младежи, извършено, по думите му, от рецидивист, излязъл от затвора дни преди поредното тежко престъпление.

Особено тревожна според него е и темата с фентанила. Стоянов предупреждава, че опасният наркотик „ударно превзема улицата“ и увеличава броя на жертвите, като вече се свързва и с тежки криминални престъпления.

Наводненията и мълчанието по „Петрохан-Околчица“

Депутатът от ДПС включва в атаката си и реакцията на държавата при наводненията в районите на Габрово, Ловеч и Велико Търново. Той припомня, че при бедствията е загинал 55-годишен мъж, а трагичната новина е останала встрани от по-шумните политически теми.

По думите му хората в пострадалите райони са излъчвали разочарование от липсата на присъствие, ангажимент и съпричастност от страна на изпълнителната власт.

Стоянов поставя и въпроса за случая „Петрохан-Околчица“, завършил със шест жертви. Според него близо два месеца по-късно по този казус продължава да цари мълчание, въпреки обещанията истината да бъде разказана на българските граждани.

„Реалността няма нищо общо с контролираните брифинги“

В заключение Стоянов заявява, че реалността по улиците няма нищо общо със контролираните брифинги и интервюта, на които вътрешният министър декларира намерения и обещава битки.

Той атакува и публичния образ на Демерджиев, като твърди, че около министъра има специално създадени групи във Фейсбук и ТикТок, чиято цел е да го хвалят.

„Всеобщото мнение на голяма част от българските граждани и на служителите от системата на МВР е, че Иван Демерджиев не се справя с ръководството на повереното му за управление силово ведомство“, заявява Калин Стоянов.

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