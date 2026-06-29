ДПС на протестно бдение срещу закриването на Комисията по досиетата

Движението за права и свободи участва в протестно бдение пред мемориала на жертвите на комунизма в градината на НДК в София. Бдението е организирано в знак на граждански протест срещу решението на правителството да закрие Комисията по досиетата без обществено допитване.

Още миналата седмица ДПС се обяви срещу решението за закриване на комисията. Паметта за агентите и доносниците на ДС не трябва да бъде заличена, за да не може да се повторят мракобесните времена на комунистическия режим, заяви лидерът на ДПС Делян Пеевски в специална своя позиция

За ДПС това е скандален опит за изтриване на паметта за събития и процеси от мрачните времена на комунистическия режим, както и участниците в тях. За репресиите и главните им извършители, за мрежата от доносници, за авторите и изпълнителите на най-голямото етническо прочистване - т.нар. “възродителен процес”, за концлагерите за репресии на противници на комунизма.

Представителите на ДПС бяха зам.-председателите на ПГ на ДПС Хамид Хамид, Искра Михайлова, народните представители Станислав Анастасов, Атидже Алиева-Вели, Левент Апти, Иво Цанев, Тансер Бейти, Сейфи Мехмедали, Ертен Анисова член на ЦОБ на ДПС.

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