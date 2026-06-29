Пръв в ЕС! Евродепутатът Станислав Стоянов превежда "брюкселския" на разбираем български език

Българската евроделегация прави сериозна стъпка към по-голяма отчетност пред избирателите не само от България, но от целия Европейски съюз. Станислав Стоянов, който оглавява представителите на „Възраждане“ в Европейския парламент (ЕП) и е председател на групата „Европа на суверенните нации“, официално представи своя нова интернет платформа. Тя има за цел да направи европейските политики максимално разбираеми за българските граждани. В портала ще се публикуват всички негови изказвания, официални позиции и информация за отминали и предстоящи събития.

"Понякога дари на самия мен ми е трудно да разбера езика, на който Брюксел говори, трудно е за всички 700 евродепутати, освен за тези, които са завършили лингвистика. Затова реших да създам платформа, която на разбираем български език ще направи европейски парламент прозрачен за българските граждани", каза Стоянов на пресконференция пред журналисти днес.

Равносметката за Македония: „Тръгваме от догонваща позиция“

Като член на Комисията по външни работи, Стоянов обърна специално внимание на приключилия годишен доклад за Република Северна Македония (РСМ). По думите му този документ е реална „витрина" за нивото на българската дипломация. Станислав Стоянов изрази съжаление, че през последните 2 години България неизменно стартира от губеща позиция в преговорите.

„Тръгваме от резултат 0 на 3 и се опитваме в движение да обръщаме мача“, коментира той в духа на Световното първенство по футбол, което в момента тече, но изрази надежда новото правителство в София да промени този подход. "В настоящите сложни геополитически времена дипломацията е изключително важна и всяка дума тежи", категоричен е Станислав Стоянов.

Битка за милиарди в земеделието

Евродепутатът акцентира върху изключителната важност на Комисията по земеделие, в която членува. Той посочи, че в новата Обща селскостопанска политика става въпрос за разпределянето на огромни финансови средства. "Поради тази причина параметрите, които предстои да бъдат договорени, са критично важни за бъдещето на българското земеделие", настоява още Станислав Стоянов.

Транспорт и туризъм: Липса на национална стратегия

Евродепутатът обърна сериозно внимание и на работата си в Комисията по транспорт и туризъм. Той отбеляза, че тези два сектора са с фундаментално значение за България. "Страната ни се намира на ключово географско място и притежава огромен потенциал за развитие, но у нас има дефицит на дългосрочна визия. За разлика от останалите държави членки, България няма приета национална стратегия за транспорт и туризъм", каза още Стоянов и сподели, че е избрал тази комисия с огромно желание да помага, но за да има реален резултат, е необходимо разбиране и подкрепа от българските власти, където в момента има сериозни резерви.

Превод от „брюкселски“ на говорим език

Основен приоритет на новата интернет платформа ще бъде демаскирането на сложната бюрократична терминология. Според Стоянов политиките на Брюксел трябва да са напълно ясни и достъпни за обикновените хора. В момента те често остават маскирани зад специфични наименования и имена на дирекции, които са неразбираеми за всеки, който не е учил европеистика. Затова в сайта му ще бъде изграден специален сектор с пояснения за терминологията, използвана в ЕП и Европейската комисия.

Накрая евродепутатът изрази задоволство от разширяването на неговата политическа група „Европа на суверенните нации“. Към нея вече са приети двама нови членове от Нидерландия и Италия, като се наблюдава засилен интерес и от други държави, които най-вероятно ще се присъединят към политически европейски проект, създаден от Станислав Стоянов преди 2 години. "Когато казвах на останалите си 700 колеги преди 2 години, че няма да се присъединя към нито едно политически семейство, а искам да създам свое, още бях дори без офис, бях да се каже бездомен, и никой не ми вярваше, че ще успея, а вече в групата на "Европа на суверенните нации" членуват 10 държави, 9 от които са парламентарно представени в Брюксел", сподели пред "Стандарт" Стоянов.



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