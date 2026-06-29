Мъжка дума - хвърлен камък! Вашингтон спази нашия срок

Американското военно присъствие на гражданското летище „Васил Левски“ в София приключи официално. Военният министър Димитър Стоянов потвърди, че и последният самолет от ВВС на САЩ е отлетял от страната ни. Изтеглянето е в пълно съответствие с решението на Министерския съвет, което фиксираше крайна дата 30 юни 2026 г.. Съюзниците и стратегически партньори от Вашингтон са уважили изцяло позицията на българската държава.

Поводът за визитата и геополитическият трус с Техеран

През февруари у нас бяха базирани 14 американски самолета-цистерни и транспортна техника. Въпреки уверенията, че не участват в бойни действия, присъствието им предизвика дипломатическо напрежение с Иран, който заплаши със ответни мерки. Същевременно, държавният секретар на САЩ Марко Рубио отличи България като важен съюзник в контекста на конфликтите в Близкия изток.

Проваленият пазарлък за американските визи

Премиерът Румен Радев опита да обвърже удължаването на мисията с падане на визите за САЩ, но САЩ не направиха отстъпка от правилата, изискващи под 3% откази за визи, докато българският показател е 5,11%. С отпътуването на техниката тази геополитическа страница се затваря.



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