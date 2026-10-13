Пеевски изригна: Няма мнозинство, няма депутати, няма правителство!

Лидерът на ДПС Делян Пеевски отправи остра атака срещу управляващите след проваления опит за провеждане на извънредното заседание на Народното събрание, посветено на помилването на Огнян Атанасов, известен като „Петричкия Ескобар“. В изявление пред журналисти в парламента той обвини мнозинството, че се е скрило от изслушването, и постави въпроса кой е повлиял на решението на Илияна Йотова да подпише указа за помилване. Пеевски разкритикува остро и реакцията на държавата след атаките срещу търговски кораби в Черно море.

Управляващите се скриха срамно

„Колкото и да се обясняват управляващите, те просто се скриха срамно. Направиха мечешка услуга на г-жа Йотова, с което признаха всичко, което се е случило“, заяви лидерът на ДПС.

Според него отсъствието на достатъчно депутати за осигуряване на кворум е опит да се избегне публичното изясняване на обстоятелствата около помилването на Огнян Атанасов през 2022 година. Пеевски настоя да се установи кой е стоял зад решението за подписването на указа. Твърденията му за оказано влияние върху тогавашния вицепрезидент остават политически обвинения, а не установени факти.

Остра критика и за атаките в Черно море

Пеевски коментира и новите нападения срещу търговски кораби край българското крайбрежие. Той обвини управляващите в недостатъчно решителна реакция и оспори начина, по който е била приета позицията на Консултативния съвет за национална сигурност през миналата седмица.

Според лидера на ДПС кворумът на заседанието е бил фалшифициран, а приетата позиция е била безрезултатна. Това са негови обвинения, за които в изявлението не са представени доказателства.

„Колкото и да тичкат днес сутринта, цялата държава е под камуфлаж. Няма мнозинство, няма депутати, няма Министерски съвет, няма президент“, заяви Пеевски.

Той свърза липсата на парламентарен кворум и новите инциденти в Черно море с критиките си към работата на държавните институции.