Парламентът пак без кворум, стартът се отлага
Депутатите започват работа в 9:30 след провалена регистрация
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Депутатите започват работа в 9:30 след провалена регистрация
Само петима от членовете ѝ се явиха на заседанието
Управляващите да не отричат, че са едно цяло с Атака, каза Бойко
Групата на ГЕРБ е натрупала 1551 „неизвинени отсъствия” за три месеца