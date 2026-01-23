Парламентът пак без кворум, стартът се отлага

След като отново не успяха да съберат необходимия кворум, народните представители ще започнат работния си ден в 9:30 ч. По програма заседанието трябваше да стартира в 9:00 ч., но при регистрацията в пленарната зала се отчетоха едва 117 депутати. Председателстващият заседанието Костадин Ангелов обяви, че ще бъде направена нова проверка 30 минути по-късно.

И вчера парламентът не събра кворум, след като бе предложено в дневния ред да бъдат включени промените в Изборния кодекс. Те бяха приети в ранните часове на сряда след близо 13-часово напрегнато заседание на правната комисия, приключило около 4:00 ч. Тогава депутатите решиха на следващите избори да се гласува с нови машини - оптични сканиращи устройства.

При вчерашните проверки за кворум изненадващо се стигна до разцепление в БСП, което доведе до ново отлагане на разглеждането на кодекса. От левицата настояват новите сканиращи машини да бъдат въведени с отложено действие от 1 януари 2027 г., но това предложение не получи подкрепа в правната комисия и остана извън приетите текстове.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com