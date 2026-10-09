Парламентът отвори нова врата за бизнеса и инвеститорите

Без дебат и с широка подкрепа парламентът прие на първо четене промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. „За“ гласуваха 178 депутати, а седем се въздържаха - всички от парламентарната група на „Възраждане“. Законопроектът е внесен от Министерския съвет и цели да модернизира правилата на българския капиталов пазар, като едновременно улесни достъпа на компаниите до финансиране и засили защитата на инвеститорите.

Баланс между три основни цели

При представянето на промените заместник-министърът на финансите Людмила Петкова подчерта, че законопроектът въвежда разпоредбите на Директива ЕС 2024/2810.

По думите й с него се търси баланс между три основни цели - по-добър достъп на предприятията до капитал, защита на инвеститорите и по-голяма прозрачност на пазара.

Промените дават възможност на дружества, които искат да набират средства чрез многостранна система за търговия, включително чрез пазар за растеж, да привличат нов капитал, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол върху стратегическото управление.

Акции с повече гласове

За тази цел се въвежда структура с акции с право на повече гласове. Така определени акционери ще могат да запазят по-силно влияние върху управленските решения, дори след навлизането на нови инвеститори.

Идеята е този механизъм да направи капиталовия пазар по-привлекателен за компании, които искат да растат и да набират финансиране, но се притесняват от загуба на контрол след привличането на външен капитал.

Допълнителна защита за малките акционери

Паралелно с това законопроектът предвижда двоен праг на квалифицираното мнозинство, който трябва да защити миноритарните акционери.

Решенията на общото събрание, за които Търговският закон изисква квалифицирано мнозинство, ще трябва да бъдат приемани едновременно както с необходимото мнозинство от подадените гласове, така и от представените на събранието акции.

Така по-силните права на определени акционери ще бъдат балансирани с допълнителни гаранции срещу прекомерна концентрация на влияние.

Повече прозрачност за собствеността

Дружествата ще трябва да оповестяват и повече информация за различните класове акции, правата и ограниченията, свързани с тях.

Предвижда се публичност и за притежателите на акции с право на повече гласове, когато те държат над 5% от правата на глас.

След одобрението на първо четене законопроектът предстои да бъде разгледан между двете гласувания, когато народните представители могат да внесат предложения за промени.