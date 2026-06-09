Мистерия! Бивши МВР шефове недоумяват за оставката на Кандев

„В МВР няма място за поезия.“ С тази констатация бившият вътрешен министър Емануил Йорданов атакува начина, по който Георги Кандев обясни оставката си. В ефира на бТВ Йорданов заяви, че „есеистичният стил“ на Кандев не дава отговор на най-важните въпроси - какъв е конфликтът, коя е „фасадата“ и къде са „лъжата и фалшът“. Той определи като неразбираемо толкова бързо разминаване между хора, които работят едва от месец на едно и също място.

Бившият заместник-министър Иван Анчев обаче видя в оставката принципен ход на човек, който не би останал, ако не може да изпълнява задачите си според собствените си разбирания.

Две медийни звезди идват в повече

Йорданов насочи критиката си не само към стила на Кандев, а и към публичното присъствие в министерството. Според него в едно ведомство „две медийни звезди идват в повече“ и затова ролите трябва да бъдат ясно разпределени.

Той подчерта, че МВР не може да работи чрез внушения и поетични формулировки. „Коя е фасадата, която се подпира? Къде са лъжата и фалшът, които не се приемали от хората?“, попита бившият министър.

По думите му един месец е твърде кратък срок, за да се направи категоричен извод дали двама души могат да работят заедно. Именно затова бързината на оставката му изглежда „неразбираема“.

Служителят не сменя началника си

Емануил Йорданов припомни, че според Закона за МВР министърът е човекът, който ръководи ведомството и стои на върха на пирамидата. Ако някой оспорва това, по думите му, трябва да прочете закона.

„Проблемът е, че не само в МВР, а и на много места, някои хора не могат да разберат, че са служители и като такива имат определен ръководител. Този ръководител няма как да бъде сменен от служителя“, заяви Йорданов.

Той беше категоричен, че когато човек не харесва началника, с когото работи, решението е да напусне и да си намери място „с по-добър началник“. Така бившият вътрешен министър постави оставката на Кандев в контекста на институционалната йерархия, а не само на личен конфликт.

Кандев е човек на действието

Иван Анчев заяви, че самата оставка на Георги Кандев не го е изненадала, но моментът, в който тя идва, е бил неочакван. Той определи Кандев като „човек на действието“.

„Когато не може да изпълнява така, както той вижда своите задачи, не би се колебал да направи такова решително действие“, коментира Анчев.

Според него случаят не трябва да се свежда само до лични отношения или медийно присъствие. По думите му става дума за принципи и за различни виждания как МВР трябва да работи и да представя действията си пред обществото.

Кой говори от името на МВР

Анчев отбеляза, че в министерството са проведени няколко добри операции, но според него главното политическо лице на МВР не е давало информация за тях, а това са правили други политически представители на ведомството.

Той подчерта, че не е най-важно кой застава пред камерите, а каква е формата на взаимодействие между институциите и обществото. „Да се върши работа е много важно, но е и важно МВР, както и останалите служби, да имат добро взаимодействие с обществото по отношение на посланията“, каза Анчев.

Според него същественото е какви са вижданията на Демерджиев и Кандев и какви средства всеки от тях смята за правилни при изпълнението на политиките в министерството.

Политиката и службата

Йорданов припомни, че по закон служителите на МВР са задължени да не се занимават с политика. Според него човек трябва да извърви нормалния път в дадена сфера, ако иска да стигне до най-високото стъпало.

„Да хванеш един човек, който е играл водна топка, да го извадиш от басейна и да го пратиш на футболния терен да играе срещу Меси - няма да се получи“, коментира той.

Анчев заяви, че Кандев не му е споделял плановете си занапред. Той го нарече достоен човек и каза, че би се радвал да го види на друга позиция, защото „България има нужда от достойни хора“.

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