Министър Стоянов: Засилваме наблюдението в Черно море и готовността за реагиране при заплахи

Сигурността на Черноморския регион е от стратегическо значение за стабилността на цяла Европа. Укрепването на способностите за възпиране и отбрана и поддържането на единството в рамките на НАТО и Европейския съюз са ключови за справянето с нарастващите предизвикателства пред сигурността. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов при откриването на международната конференция „Черно море и Източна Европа: ключ към сигурността на Европа“. Форумът се провежда днес в София под председателството на президента на Република България Илияна Йотова.

Министър Стоянов подчерта, че войната в Украйна продължава да поражда сериозни рискове за сигурността в Европа, а активните бойни действия вече се водят и в Черно море. „Съчетани с нарастващите хибридни заплахи, те поставят нови предизвикателства пред свободата на корабоплаването, икономическата стабилност и защитата на критичната инфраструктура“, заяви министърът.

По думите му в отговор на тези предизвикателства Министерството на отбраната предприема засилени мерки по разузнаване и наблюдение на акваторията на Черно море, както и засилен обмен на информация със съюзниците от НАТО. Повишени са междуведомствената координация и готовността на Въоръжените сили за подпомагане на органите на държавната власт и за реагиране при нови инциденти. Въведени са и допълнителни мерки за защита на военни формирования и обекти от критичната инфраструктура.

„Нашата цел е да превърнем Черноморския регион в зона на надеждно възпиране и отбрана“, подчерта министър Стоянов. Той посочи, че постигането ѝ изисква повишаване на националната устойчивост, силно съюзно присъствие и обединяване на усилията на държавните институции, местната власт, бизнеса и гражданското общество.

Министърът отбеляза, че Черно море се превръща в пространство, в което се изпитват нови способи за водене на бойни действия, определящи изискванията към бъдещите отбранителни способности.

Сред основните приоритети са развитието на безпилотни системи, средства за противодействие на дронове, киберотбрана, радиоелектронна борба и способности в космическия домейн. Министерството на отбраната работи активно и за внедряване на изкуствения интелект с цел повишаване на киберзащитата във Въоръжените сили.

На конференцията присъстваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, заместник-министърът на външните работи Христо Полендаков, президентът на ELEC International Хавиер Ариас, евродепутатът и заместник-председател на комисията по сигурност и отбрана на Европейския парламент генерал Кристоф Гомар, главният научен секретар на БАН професор Нели Косева, вицепрезидентът на ELEC International и президент на ELEC България професор Бранимир Ботев, представители на европейски институции и организации.