Министър Пеев с ключови думи за Коридор 8. Най-големият проблем

България и Северна Македония вече работят по конкретен план за ускоряване на проектите. Ние вече предприехме нужните спешните стъпки. Това заяви министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев пред журналисти преди началото на Международната конференция по Коридор 8. На нея ще бъде обсъден напредъкът и възможностите за ускоряване на работата по проекта.

По думите му е създаден общ комитет между двете държави, който вече е провел срещи в София и Скопие. „Има общ комитет с македонската страна. Той вече проведе срещи в София и Скопие, на които се набеляза конкретен план. Всичките проекти се движат в ускорени темпове. Има политическа воля”, заяви Пеев.

Транспортният министър подчерта и ангажимента на Европейската комисия към развитието на Коридор 8. „За първи път в България идва комисар по разширяването. ЕК осъзнава важността на коридора и ще работи много интензивно по нея”, каза той.

По думите му сроковете за реализация на проектите са свързани със следващата финансова рамка на ЕС до 2034 г. Като най-сериозно предизвикателство Пеев посочи изграждането на общото тунелно съоръжение между България и Северна Македония. „Най-трудно е общото тунелно съоръжение, което е между България и Македония. Там страната ни ще бъде водеща и ще възлага процедурите. Тунелното съоръжение изисква съответните усилия. Ние ще направим всичко възможно, за да ускорим този процес”, заяви той.

Според него на фона на настоящите конфликти и войни транспортните коридори имат все по-голямо стратегическо значение. „Ние се намираме във възлово местоположение. ЕК и НАТО осъзнават това. Тук не говорим само за свързаност, а за сигурност”, подчерта той.

Пеев допълни, че значението на транспортната инфраструктура вече не се измерва единствено с икономическата и регионалната свързаност. По думите му ЕК, ЕП и НАТО вече отчитат стратегическото значение на Коридор 8 и са ангажирани с ускоряването на работата по ключовите инфраструктурни проекти. „Ако преди не се е отделяло толкова голямо значение, в момента предвид конфликтите и войните – това е ключово. Сигурността в нашия регион е не по-малко важна от свързаността”, подчерта министърът.

Той коментира още и случая инцидентите с кораби в Черно море. Той подчерта, че благодарение на действията на Морска администрация, Военноморските и Военновъздушните сили е спасен екипажът от 18 души на единия кораб. „Морска администрация е реагирала навременно и професионално. Спасителната операция беше проведена перфектно, както и управлението на корабния трафик в 12-милната зона”, каза Пеев.

По отношение на откритите останки от дронове транспортният министър призова да не се правят предположения за техния произход. „Не трябва да се правят предположения. Ние трябва да говорим с факти”, заяви той.

По думите му България очаква техническа помощ от партньорски организации, с която да бъдат изследвани евентуалните останки и да се установи от коя страна са. Пеев подчерта, че независимо от произхода на дроновете, случващото се в Черно море остава сериозен повод за тревога. „Има работни хипотези, които не смятам, че е необходимо да спекулираме. Ние трябва да имаме факти и доказателства”, посочи той.