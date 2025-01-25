Легендарен седесар избухна! Борисов възкреси Доган

Бойко Борисов възкреси политическия труп Ахмед Доган. Това заяви в гневен пост във Фейсбук легендарният седесар Константин Мишев. Повод за острата му критика на журналиста към лидера на ГЕРБ е коалицията с дерибеите на Доган.

Подобно възкресение не бях наблюдавал. Нали именно Доган сложи прът в колелото на предишното правителство? - възмути се Мишев.

И заяви: "Доган воскресе! Воистину воскресе!"

Константин Мишев изобличи Бойко Борисов и за лъжи по адрес на ДПС-Ново начало.

Но най-гадното от всичко не е правителството с комунисти, чалгаджии и дерибеите на Доган. Защо трябваше онзи иден Борисов да лъже, че ПП са заедно с НОВО НАЧАЛО... Нали ПП (ПРОДУКТОВО ПОЗИЦИОНИРАНЕ) измисли нацистката формула за САНИТАРЕН КОРДОН..., пише Константин Мишев. И призовава: "БОРИСОВ, СПРИ!"

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