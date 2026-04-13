Костадинов: Нашият партньор в Унгария запазва позициите си, остава трета сила

Председателят на “Възраждане” коментира изборите в Унгария, като подчерта, че партньорът на политическата му организация в Европейския парламент запазва позицията си и твърдо остава трета политическа сила. Партията “Наша родина”, която е част от “Европа на суверенните нации” спечели 333 000 гласа в Унгария. Ето какво написа още Костадинов

“Изборите в Унгария приключиха. Изводите, които следва да направим ние, българите, са следните:

1. Имаше огромна избирателна активност от повече от 80%. Свободният народ знае, че властта е в ръцете му, и не се страхува да я използва по време на избори.

2. Към полунощ изборните резултати бяха преброени при 99% от протоколите. При нас окончателния резултат се обявява в сряда, а 99% от протоколите се достигат като обработка едва в понеделник вечер.

3. Партията на Орбан загуби след 16 години на власт. Независимо колко и какво се направи за народа, дългото управление неминуемо или се изражда в корупция, или омръзва на хората и те търсят каквато и да е алтернатива.

4. Европейската комисия осъществи нагло и брутално вмешателство във вътрешните работи на Унгария, след като повече от година и половина открито подкрепяше опозиционната партия на Петер Мадяр. Партия Тиса обаче, която победи на изборите, в много отношения е още по-консервативна отколкото загубилата ФИДЕС на Орбан.

5. Режимът на Християн Мицкоски в Македония загуби единственият си съюзник в ЕС, който много често подкрепяше антибългарските изяви на македонската дипломация в Брюксел. Българските позиции в Македония пред европейските институции стават по-лесни за защитаване - стига България да иска това, разбира се.

За нас от Възраждане е важно и друго. Нашият коалиционен партньор в "Европа на суверенните нации", партия "Наша родина", запази позициите си от предните избори и ще бъде третата партия в унгарския парламент. Чисто електорално тя увеличи гласовете си на 333 000.”, категоричен е председателят на “Възраждане”.

Той добави снимка с пост в социалната мрежа на Александър Сорос и добави:

“Финално - снимката нагледно показва кой най-много се радва на загубата на Орбан. Победата на Тиса обаче не означава автоматична победа на Сорос. Орбан създаде дълбоки консервативни нагласи в унгарското общество и в крайна сметка това доведе до неговата загуба - просто загуби от още по-консервативен бивш представител на неговата партия.”

