Политика

Ключова за регионите среща със зам.-председателя на ЕК проведе делегацията на ДПС в Брюксел

Партията и ЕК обсъдиха реформите в кохезионната политика и инициативата „Правото да останеш“

Ключова за регионите среща със зам.-председателя на ЕК проведе делегацията на ДПС в Брюксел
14 окт 26 | 16:16
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Фатме Мустафова

Изпълнителният заместник-председател на  Европейската комисия Рафаеле Фито прие делегацията на ДПС в Брюксел.

По време на срещата бяха обсъдени бъдещето на европейската кохезионна политика, необходимите реформи и възможностите за близко сътрудничество между експертите на ДПС, местните власти, сдружение “Толерантност” и екипите, работещи по модерната кохезионна политика на ЕС.

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Обсъдени бяха новият подход, новата архитектура и новите цели на кохезионната политика.

Искра Михайлова, заместник-председател на ДПС и на ПГ на  ДПС изрази пълната подкрепа към инициативата на Европейската комисия - “Правото да останеш”, по която предстоят бъдещи срещи и съвместна работа с местните власти.

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Автор Фатме Мустафова

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