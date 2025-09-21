Киселова за вота: Опозицията търси внимание, но алтернатива няма

Петият вот на недоверие срещу кабинета „Желязков“ се провали – само осем месеца след началото на управлението правителството отново оцеля. Мнението за последиците от тази поредна атака даде председателят на 51-вото Народно събрание доц. Наталия Киселова. Тя подчерта, че опозицията се обединява само за вота, но разединени законотворци не успяват да осигурят нужната подкрепа, а мнозинството остава стабилно.

„Криза, която тлее и се разгаря“

„Част от колегите считат, че проблеми има в сферата на вътрешните работи, в правосъдието и наричат държавата завладяна. Всъщност това е част от техния политически дневен ред“, заяви Киселова пред бТВ.

Тя смята, че политическата криза не е приключила: „Ако трябва да търсим термин, по който да обясним какво се случва, според мен политическата криза е затихнала и тя се разгаря с нова сила. Партии, които са били в управлението, сега са в опозиция, или тези, които сега възникват, искат по-широко представителство и за това твърдят, че държавата е завладяна или че парламентът е нелегитимен. Но в рамките на една демокрация трябва да търпим резултати от избори.“

Протести и сблъсъци около парламента

Гласуването беше съпроводено с блокиран вход на Народното събрание и протести, както и със сблъсъци, в които участваха представители на „Продължаваме промяната“ и Делян Пеевски. „Това, което всъщност показаха, е, че търсят внимание и повдигат въпрос, който не е предмет на работата на Народното събрание, защото мярката за неотклонение на техен член – кмета на Варна – е в ръцете на правосъдието, в Апелативния съд в София. По този начин се показва, че не винаги протестът е насочен към верния адресат. Но така или иначе са успели да привлекат внимание“, каза Киселова.

Тя призна, че обществото има реални проблеми, включително насилие, но подчерта, че „всеки, който смята изборите за нелегитимни, въпреки това използва парламентарните възможности пълноценно“.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com