Каракачанов: Йотова няма от какво да се еманципира от Радев

Бившият министър на отбраната Красимир Каракачанов, който е част от Инициативния комитет, издигнал Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент, призова участниците в президентската надпревара да се концентрират върху реалните проблеми пред България и върху решенията, които биха предложили в сегашната сложна международна обстановка. Той отхвърли тезите, че Йотова трябва да се „еманципира“ от Румен Радев, и коментира една от най-горещите теми за националната сигурност - атаката срещу търговски кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море.

Кандидатите да кажат какво биха направили

Според Каракачанов президентската кампания трябва да бъде съсредоточена не върху лични противопоставяния, а върху това как кандидатите виждат ролята на държавния глава в условията на война в непосредствена близост до България, растящи рискове в Черно море и напрежение в Европа.

Той не приема внушенията, че Илияна Йотова се намира в зависимост от Румен Радев и трябва да демонстрира дистанциране от него.

По думите му и Йотова, и Радев имат свои нюанси във възприятията си за различните проблеми и това е напълно нормално. Каракачанов подчертава, че различията в определени позиции не означават непременно политическо противопоставяне или зависимост.

Каракачанов е сред членовете на Инициативния комитет, който издигна Йотова и Вълчев за изборите на 25 октомври. В него участват представители на различни обществени и професионални среди, както и политици, спортисти, учени и хора на културата.

Дроновете най-вероятно са руски

Като бивш министър на отбраната и вицепремиер по националната сигурност Каракачанов коментира и атаката с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона на Черно море.

Според него по пътя на логиката дроновете най-вероятно са руски, макар че официално произходът им все още не е установен. Каракачанов допуска и възможността за провокация и подчертава, че окончателни изводи могат да се правят едва след приключване на разследването.

Той свързва предположението си с маршрута и възможния товар на двата кораба. По думите му единият плавателен съд вероятно е превозвал или е бил предназначен да превозва украинска селскостопанска продукция, докато за другия допуска, че може да е имал връзка с доставки на военна продукция за Украйна.

Бих бил скептичен и към Путин, и към Зеленски

Каракачанов смята, че българските институции трябва да изчакат собствената проверка и данните на партньорските служби, преди да приемат за достоверна версията на която и да е от воюващите страни.

„На информация, подадена от двете воюващи страни - Русия и Украйна, бих бил скептичен“, заяви той, като уточни, че не би приел автоматично за истина нито позицията на Владимир Путин, нито тази на Володимир Зеленски.

Украйна обвини Русия за атаката, докато руската страна отрече двата кораба да са били сред нейните цели. Българските власти продължават да събират информация за използваните безпилотни средства и обстоятелствата около ударите.

Каракачанов заяви, че има доверие, че след изясняването на случая правителството ще предприеме необходимите мерки за защита на българските интереси и сигурността на корабоплаването.

Няма логика да се води война до дупка

За Каракачанов атаката в Черно море е още едно доказателство колко опасно е продължаването на войната в Украйна и колко лесно конфликтът може да засегне пряко страни, които не участват във военните действия.

По думите му основният въпрос трябва да бъде как войната да бъде прекратена с мирни средства.

„Няма логика да се води война до дупка“, заяви Каракачанов.

Той смята, че продължаването на бойните действия увеличава риска за целия Черноморски регион, включително за България, и настоява усилията да бъдат насочени към политическо решение и прекратяване на военните действия.