Екоминистърът с нови сигнали за незаконни действия край Варна

Екип на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е изпратен в регионалната инспекция във Варна, за да провери не само казуса с Баба Алино, но и всички останали процедури, по които има множество сигнали. Това заяви пред бТВ ресорният министър Росица Карамфилова, която даде остра оценка за видяното досега.

По думите й случаят вече не може да бъде разглеждан само като екологичен спор, защото поставя въпрос за начина, по който институциите допускат процедури, решения и действия с тежки последици. Министърът определи ситуацията като „абсолютен етикет за незаконосъобразност в една държава“.

„Екип на Министерството на околната среда е в регионалната инспекция във Варна, за да проверим каква е ситуацията не само по казуса с Баба Алино, а и с всички останали процедури във връзка с множество сигнали, подадени към нас“, каза Карамфилова.

Тя подчерта, че предвижданията в общия устройствен план не са разрешение за строеж и не дават право на никого да сече или да придвижва напред процедури, сякаш вече има законно основание за това. По думите ѝ именно тук се намира една от големите опасности - да се използват планове и намерения като оправдание за действия, които още не са разрешени по съответния ред.

„Това не е само един екологичен казус. Това е абсолютен етикет за незаконосъобразност в една държава“, заяви министърът.

Карамфилова уточни, че в конкретния случай не е установено строителство в границите на природен парк „Златни пясъци“. Въпреки това тя постави под съмнение начина, по който проектът на подробния устройствен план е преминал през Регионалната инспекция по околната среда и водите във Варна. Според нея инспекцията се е произнесла, че няма нужда от задълбочена процедура, но това решение е проблематично.

„В конкретния случай не е установено строителство в границите на природен парк „Златни пясъци“. Проектът на ПУП-а е минал процедурата през Регионалната инспекция във Варна и те са се изказали, че няма нужда от задълбочена процедура. Считам, че това решение е незаконосъобразно, тъй като този ПУП е недопустим“, заяви Карамфилова.

Екоминистърът не скри разочарованието си от сигналите, които получава, и от картината, която се очертава при проверките. Тя посочи, че граждани продължават да подават информация за съмнения за незаконни действия и в други части на страната. Един от сигналите е за вероятна незаконна дига в коритото на река Струма в района на Сандански.

„Впечатлена и огорчена съм от това, което виждам. Получавам съобщения от много граждани. Едно от тях е за опасения за незаконна дига в корито на река Струма в района на Сандански. Изпратих екип да провери ситуацията. Той установи, че всички действия там са абсолютно незаконни. Има и сериозно изгребване на коритото на реката“, обясни Карамфилова.

По думите ѝ в близост има ВЕЦ и сгради, а предстоят допълнителни проверки, които трябва да изяснят мащаба на нарушенията и отговорността на замесените. Министърът описа ситуацията като „палитра от нарушения“, което показва, че случаят край Сандански също може да се превърне в сериозен тест за институциите.

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