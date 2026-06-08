Димитър Стоянов иска повече европейска подкрепа за малките предприятия в отбраната

Министърът на отбраната Димитър Стоянов участва днес в неформалната среща на министрите на отбраната на страните членки на Европейския съюз, която се проведе в Никозия, Кипър. В рамките на форума той акцентира върху необходимостта от по-голяма подкрепа за участие на малките и средните предприятия в европейски отбранителни проекти.

Във фокуса на дискусиите на срещата бяха инициативите и механизмите на ЕС в подкрепа на Украйна, свободата на корабоплаване и ролята на военноморските операции по линия на Общата политика за сигурност и отбрана, както и отговорът на Съюза на глобалните предизвикателства, заложен в новата Европейска стратегия за сигурност.

В рамките на форума министър Стоянов проведе разговор с върховния представител на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност Кая Калас. Той подчерта необходимостта Европейският съюз да насочи повече внимание и ресурси към развитието на малките и средните предприятия в отбранителния сектор и засилване на индустриалното сътрудничество.

„Въпреки заявените до момента намерения, малките и средните предприятия все още се нуждаят от нашата подкрепа, за да се превърнат в значима част от европейската отбранителна индустрия. Инструментът SAFE е от ключово значение за развитието на важни отбранителни способности, но ползите от него са насочени основно към големите индустриални производители. Ето защо в бъдещата стратегия и в новата Многогодишна финансова рамка трябва да бъдем по-фокусирани върху инструменти, които инвестират в по-малките отбранителни индустрии“, заяви министър Стоянов.

Той акцентира и върху необходимостта от по-активно стимулиране на иновациите в отбраната и отбранителната индустрия като ключов фактор за повишаване на конкурентоспособността, технологичното развитие и устойчивостта на европейския отбранителен сектор.

По време на работната сесия, посветена на подкрепата на Европейския съюз за Украйна, министър Стоянов потвърди ангажимента на България към общите европейски усилия за постигане на справедлив и траен мир. „Тази война трябва да намери мирно решение и Европейският съюз трябва да засили ангажимента си в мирните преговори“, заяви министърът на отбраната.

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